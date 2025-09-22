OM - PSG : Les compos (20h sur Ligue 1+)

L'arbitre est laxiste des deux côtés. Et pour les absences oui forcément que cela a un impact mais c'est valable pour toutes équipes ayant des absents dans la saison. Ne pas avoir eu Médina contre Rennes au début ça a eu un sacré impact sur notre saison aussi (perte Rabiot et début de saison ratée).
Peine de mort et 99 pts en moins.
Ton équipe bis avec des joueurs a 50M et 10M de salaire 🤣 C est 12 VS 12 vu l arbitrage très gentil avec tes bouchers
Un exemple au pif: la semelle sur la cheville de Mendes, c'est tous les jours rouge. Sans parler des autres attentats qui devaient faire jaune et la faute sur Kvara non signalée. Ca fait beaucoup.
Espérons qu' on tient le même rythme et la même rigueur en 2eme mi temps On aura encore des occasions donc faudra les mettre sinon ca sera très très dur
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
