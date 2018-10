OM-PSG : Cazarre aux commentaires, Canal+ risque la grosse boulette

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Dimanche soir, les abonnés de Canal+ auront la possibilité de suivre le Classique de Ligue 1 dans deux ambiances différentes.

La première, comme d’habitude, avec Stéphane Guy et Habib Beye aux commandes. Et la deuxième sur Canal+ décalé en compagnie de Sébastien Thoen et Julien Cazarre, respectivement supporters de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain. Autant dire que les deux humoristes comptent bien se lâche à l’antenne. Et tant pis pour les dirigeants de la chaîne cryptée…

« Ils ne savent pas ce qu’ils font, ce sont des gens irresponsables, a plaisanté Cazarre dans un entretien accordé à 20 Minutes. Ils devront rendre des comptes à la justice. Ils ne nous ont donné aucune consigne. Ça tombe bien, ils savent que quand on nous dit de ne pas faire quelque chose, on le fait, et en pire. » Alors à quoi faut-il s’attendre ?

Cazarre veut détrôner Stéphane Guy

« Le match, ça va être un long monologue de Sébastien Thoen et je jetterai mon regard compatissant de temps à autre, a annoncé le fan du PSG. Ça va être suicidaire pour lui. Il va être comme un phacochère qui n’a pas mangé depuis trois semaines. Il va entrer dans une rage folle, insulter le Qatar, le gouvernement français, Ophélie Meunier, tout ce qui lui passe par la tête. Il va même menacer de faire le djihad en cas de défaite de l’OM. Ça va être terrible. »

Avec ça, Cazarre espère bien voler la vedette à Stéphane Guy. « Il sait déjà qu’on va finir par prendre sa place, sa fin est proche, s’est amusé le chroniqueur de l'émission J+1. Mais quand je serai à sa place, je ferai bâillonner Paganelli lors des buts, comme le barde Assurancetourix dans Astérix, pareil. » Plus de « QSG » ni de « grande jugador » à l’antenne, certains ne s’en plaindraient pas…