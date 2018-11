OM-OL : Lyon et Marseille sur le podium, Cana persiste et signe

Dans : Ligue 1, OL, OM, MHSC, LOSC.

Après douze journées, Marseille et Lyon ne figurent pas sur le podium de la Ligue 1, et c’est une sacrée surprise.

Les deux clubs ont multiplié les faux-pas et deux outsiders en ont profité : Lille et Montpellier. Mais selon Lorik Cana, ancien capitaine de l’équipe marseillaise, les deux Olympiques restent les principaux prétendants au podium. En effet, l’ex international albanais n’imagine pas les deux équipes ne pas redresser la barre dans un futur plus ou moins proche. Même si en Ligue 1, toutes les surprises sont possibles.

« Quand les choses ne tournent pas comme il faudrait pour un effectif construit pour lutter pour les premières places, il y a un manque de grinta et un manque de compétition. Sur le terrain mais aussi un peu en dehors. Cette équipe de Marseille doit faire mieux, elle l’a démontré l’année dernière. Mais il y a moyen de redresser la barre, on peut faire pas mal de retouches. L’OM a une équipe pour jouer largement dans les trois premiers du championnat de France, avec un Monaco complètement largué et un Lyon capable de faire des bonnes choses mais qui peut passer à côté… Sans rien enlever à Montpellier, Lyon et Marseille restent les deux prétendants pour les deuxième et troisième place » a expliqué Lorik Cana sur RMC Sport. Voilà qui devrait rassurer les supporters lyonnais et marseillais, en attendant de voir du mieux sur le terrain. Ou pas…