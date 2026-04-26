OM - Nice : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

31e journée de Ligue 1 :

La compo de l’Olympique de Marseille : Rulli - Pavard, Balerdi, Medina - Weah, Vermeeren, Nnadi, Hojbjerg, Emerson - Timber - Aubameyang.

La compo de l’OGC Nice : Diouf - Mendy, Bah, Oppong - Clauss, Abdul Samed, Boudaoui, Sanson, Bard - Cho, Wahi.