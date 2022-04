OM - Nantes : Quelle heure et quelle chaîne pour regarder ce match ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Pour empêcher le PSG d'être champion de France dès ce mercredi, et faire un pas de plus vers le titre de vice-champion, l'OM doit gagner à Nantes.

Quelle heure pour regarder OM - Nantes ?

La 33e journée de championnat se jouera en semaine, avec deux multiplex. Comme les autres gros clubs, Marseille disputera sa rencontre ce mercredi 20 avril à 21 heures au Stade Vélodrome. Ce match sera arbitré par Ruddy Buquet.

🔵 Le match OM - Nantes sera arbitré par Ruddy Buquet. La VAR sera assurée par Hamid Guenaoui et Dominique Julien.#TeamOM | #OMFCN | @Ligue1UberEats pic.twitter.com/EgAGJ1tRlq — Univers Marseillais 💙🤍🇩🇿 (@UniversOM13) April 18, 2022

Sur quelle chaîne suivre OM - Nantes ?

Ce match entre l’OM et le FCN sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Smaïl Bouabdellah et Mathieu Bodmer seront aux commentaires, alors que David Astorga sera en bord terrain. De son côté, Thibault Le Rol assurera la présentation de cette rencontre.

OM / Nantes ce mercredi à 21h sur Prime Video.

Commentaires : @SmaBouabdellah et @BODMERmathieu

Bord terrain : D. Astorga

Presentation : @ThibaultLeRol pic.twitter.com/WwVTDOfcl4 — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) April 19, 2022

Les compos probables de OM - Nantes :

Toujours deuxième du championnat malgré sa défaite contre Paris dimanche, l’OM aura à coeur de relancer la machine face à Nantes, histoire de conforter sa place sur le podium. Mais pour continuer à rêver de la Ligue des Champions, Jorge Sampaoli sera privé de Balerdi, De la Fuente, Under et Alvaro, alors que Milik est de retour après quelques semaines d'absence.

𝘽𝙖𝙘𝙠 𝙩𝙤 𝙗𝙪𝙨𝙞𝙣𝙚𝙨𝙨 🇵🇱



👉 𝙇𝙚 𝙜𝙧𝙤𝙪𝙥𝙚 convoqué par le coach Sampaoli pour #OMFCN demain à l’@orangevelodrome, avec le retour d’@arekmilik9 ! 🔥 pic.twitter.com/dVpWhu6BSf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 19, 2022

La compo probable de l’OM : Mandanda - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres - Guendouzi, Kamara, Gueye - Harit, Payet, Gerson.

Depuis sa qualification pour la finale de la Coupe de France, le FC Nantes est un peu dans le dur en L1. Désormais dixième du classement après une mauvaise série, avec une seule victoire en cinq matchs, le groupe d’Antoine Kombouaré aura toutefois envie de faire un coup à Marseille, comme cela avait été le cas face au PSG à La Beaujoire en février dernier. Mais réussir leur mission, les Canaris seront privés de Castelleto, Chirivella et Traoré.

📃 𝗟𝗘 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 #OMFCN



Les Nantais convoqués par 𝘼𝙣𝙩𝙤𝙞𝙣𝙚 𝙆𝙤𝙢𝙗𝙤𝙪𝙖𝙧𝙚́ pour affronter l'@OM_Officiel, demain 👊 — FC Nantes (@FCNantes) April 19, 2022

La compo probable de Nantes : Lafont - Fabio, Girotto, Pallois, Merlin - Cyprien, Moutoussamy - Kolo Muani, Blas, Simon - Coulibaly.

Les déclas :

Jorge Sampaoli, coach de l'OM : « En ce moment, on ne met pas le onze idéal, mais les onze joueurs les moins fatigués. Et on est la seule équipe en France encore en lice en Europe. Il y a eu aussi des absences inattendues qui réduisent l'effectif. Mais ça ne serait pas une excuse si on n'atteignait pas l'objectif en fin de saison. Ma plus grande satisfaction, c'est que le groupe a compris l'idée de jeu et la défend. Si on termine 2e, ça sera surtout la responsabilité des joueurs. Et si on arrive en finale de la C4, ça serait une belle récompense pour eux. Nantes a joué à quatre derrière le dernier match contre Angers, mais avant ça ils étaient à cinq en défense. On ne sait pas comment ils vont jouer, mais c'est à nous de trouver les bonnes positions sur le terrain pour embêter la défense adverse. Je ne parle pas de mettre un joueur juste pour son nom. Pour OM-FCN, on cherche les joueurs qui auront le plus d'énergie, on doit faire de la rotation. On essaye de créer un système de jeu pour contrer l'adversaire, mais là, on regarde plus la forme de nos joueurs que l'adversaire. On essaye de donner les outils aux joueurs pour qu'ils puissent lire le match avant qu'il soit joué ».



Antoine Kombouaré, entraîneur du FC Nantes : « Faire un grand match et ramener au moins un point. On a mis l’accent sur récupération, la préparation mentale. Je suis persuadé qu’il y a quelque chose à aller chercher au Vélodrome. C’est toujours gratifiant d’y aller sans la pression du maintien. On s’y rend dans de bonnes dispositions, même si je sais qu’ils jouent la deuxième place du championnat demain. »