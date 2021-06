OM, Bordeaux, Lille, Lopez retourne sa veste, toujours du bon côté

Dans : Ligue 1.

Quelques mois seulement après avoir vendu le LOSC, Gérard Lopez s’attaque aux Girondins de Bordeaux. Cette attitude opportuniste fait grincer des dents.

Gérard Lopez a la ferme intention de sauver les Girondins de Bordeaux, menacés de redressement judiciaire après avoir été lâchés par King Street. L’homme d’affaires luxembourgeois s’est même associé à ses concurrents de départ, Pascal Rigo et Stéphane Martin. L’offre n’a pas été jugée convaincante par Bordeaux malgré l'union des forces. Pourtant, ce premier échec n’a pas découragé l’ancien propriétaire du LOSC. Gérard Lopez a réaffirmé avec vigueur sa volonté de « sauver le club » sur RTL en assurant que ce « n’était pas une question d’argent ». Cette motivation interpelle certains observateurs, à l’image de Gilbert Brisbois, qui a plaint les supporters bordelais dans l’After Foot sur RMC. Gérard Lopez est un peu comme dans la chanson de Jacques Dutronc, un opportuniste.

« Je comprends tout à fait que les supporters s’investissent, veuillent des informations, et aillent au contact des repreneurs potentiels. Mais ce ne sont pas eux qui vont décider. Dans quelle mesure les supporters sont compétents pour faire l’évolution des dossiers ? Je serais supporter de Bordeaux, je me dirai : le type a été patron de Lille, là il veut venir à Bordeaux. Il voulait à être à Marseille à l’origine. En fait, le type est juste un opportuniste. Pour diriger mon club, je veux un amoureux de mon club ! Gérard Lopez, c’est très bizarre ! », s’est agacé le présentateur dans des propos rapportés par Girondins 4 ever. Les amoureux du club sont en effet les premières victimes dans ce feuilleton haletant, qui dure déjà depuis plus d’un mois. Le FCGB est au bord du gouffre. Le temps presse plus que jamais.