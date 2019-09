OM-ASSE : Tony Chapron accuse gravement l’arbitre

Dans : Ligue 1, OM, ASSE.

Depuis qu’il a été mis en retraite forcée en raison de son fameux coup de pied à un joueur, Tony Chapron se montre, comme beaucoup d’anciens arbitres, très durs envers ses ex-collègues. Consultant pour le Late Football Club, l’ancien sifflet a dégoupillé sur M. Millot, qui n’a pas mis de carton rouge à Jordan Amavi en dépit d’une grosse faute sur Sergi Palencia dimanche lors du dernier OM-ASSE. Pour Tony Chapron, le directeur de jeu n’a aucune excuse avec tous les moyens qu’il avait pour prendre la bonne décision, si ce n’est la peur de mettre un rouge à l’OM au Vélodrome.

« Au départ on se dit, ils ont pu le rater. L’arbitre vidéo l’appelle pour aller voir les images. L’arbitre va voir, et manifestement, il n’a pas vu la même chose que nous. Et dernier indice, c’est une preuve matérielle, il y a la cheville du joueur. Là, tous les ingrédients sont là pour prendre la bonne décision. Elle n’a pas été prise, cela nous semble incompréhensible. C’est malheureux, car la mission prioritaire de l’arbitre, c’est de protéger les joueurs. Là, on a failli à notre mission. Incompréhensible, mais il y a un autre critère qu’on doit prendre en considération. C’est la notion de courage. Est-ce que je suis assez courageux pour mettre un carton rouge à un joueur à Marseille devant 50.000 personnes… », a lancé un Tony Chapron qui y va franco sur son ancien collègue. Cela sera certainement apprécié par l’intéressé.