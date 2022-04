ASSE-OM : Amazon sans pitié avec Canal+, ça a chauffé

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Samedi soir, le match entre l’OM et l’ASSE a été reporté en raison des importantes chutes de neige à Saint-Etienne.

Le report du match a été acté dans la matinée mais il a fallu attendre le samedi soir afin de connaître la nouvelle date et le nouvel horaire de la rencontre de la 30e journée. Après de longues tractations entre les clubs, les diffuseurs et la LFP, le match a été reporté au dimanche à 15 heures. Un créneau horaire qui a mis Canal + en furie. Et pour cause, la chaîne cryptée souhaitait faire de cette affiche un match en prime time et avait ainsi expliqué à la LFP qu’elle souhaitait placer cette rencontre le dimanche à 21 heures. Néanmoins, à en croire les informations du journal L’Equipe, c’est Amazon qui s’est opposé à ce que le match se déroule le dimanche à 21 heures. Un refus qui a provoqué la furie de Canal + qui ne souhaitait pas diffuser deux matchs à la suite le samedi après-midi, la chaîne cryptée étant également diffuseur du match du dimanche à 17 heures (OL-Angers ce week-end).

Amazon a refusé que ASSE-OM se joue dimanche à 21h

L'Equipe dévoile qu'Amazon voyait d’un très mauvais œil une programmation le dimanche à 21 heures pour ASSE-OM en même temps que PSG-Lorient, diffusé sur Prime Video. Dos au mur, Canal + a donc été contraint de diffuser le match entre Marseille et Saint-Etienne le dimanche à 15 heures, deux heures seulement avant son autre affiche de la journée (Lyon-Angers). « Les équipes de Canal nous ont fait savoir qu'elles étaient déçues de proposer une production dégradée et on peut les comprendre. Et même s'il y a eu un moment un doute sur le fait de pouvoir assurer le VAR, cela n'a pas gêné la bonne tenue du match » a fait savoir Jacques Cardoze, directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, à L’Equipe. Malgré une production moins fournie que d’habitude (8 caméras au lieu de 16) en raison du report, la diffusion du match entre l’OM et l’ASSE n’a pas été trop dégradée pour les téléspectateurs, malgré de sérieux bugs au départ. En revanche, Canal + n’a pas fait les audiences que la chaîne pouvait espérer en cas de diffusion en prime time le soir. En effet, ASSE-OM a réuni 500.000 téléspectateurs. A titre de comparaison, un Lens-OM à 21 heures il y a quelques semaines avait rassemblé 700.000 abonnés…