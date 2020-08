OM : 0 euro, ancien de l'Inter, Marseille prêt à foncer !

Dans : Ligue 1.

L’OM apprécie le profil de Yuto Nagatomo (33 ans). Le latéral gauche, libre depuis la fin de saison, pourrait apporter toute son expérience pour la Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille veut encore se renforcer pour la Ligue des Champions et la Ligue 1. Après avoir bouclé les arrivées de Pape Gueye (21 ans) et Leonardo Balerdi (21 ans), un latéral gauche est désiré pour épauler Jordan Amavi cette saison. Cependant, une opération à coût zéro ferait l’affaire puisque les comptes olympiens sont dans le rouge. Un profil pourrait correspondre à ce critère. Celui de Yuto Nagatomo. Le quotidien L’Équipe explique que le club phocéen a coché le nom du Japonais, qui fêtera le 12 septembre prochain ses 34 ans.

Après deux saisons et demie passées à Galatasaray, l’international japonais (122 sélections, 4 buts) se retrouve libre de tout contrat et pourrait débarquer dans les prochains jours à Marseille. Le natif de Saijo traîne derrière lui un beau bagage. Il a passé huit saisons du côté de l’Inter (2011-2018), où il a côtoyé de très grands joueurs. Chez les Milanais, il a été habitué à jouer régulièrement en Ligue des Champions et en Ligue Europa. En effet, il compte 38 matches de C1 + C3 sur son CV, dont un la saison dernière au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain avec Galatasaray (défaite 5-0). L’OM veut saisir cette belle opportunité et pourrait donc engager un deuxième japonais dans son effectif, après Hiroki Sakai, qui a d’ailleurs évolué avec Nagatomo sous le maillot de la sélection nippone.