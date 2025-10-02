Olivier Létang, nouveau président du collège de Ligue 1

Real et Barça depuis qu ils se font cabosser en Ldc ça couine.
Faut leur apprendre les règles avant de les laisser éplucher les actions et y porter un jugement . Il n'y a aucun joueur barcelonnais entre les 2 parisiens, pas de hors jeu donc.
L'élection de Létang le montre, les dirigeants n'ont toujours pas compris que la manne des droits TV c'est terminé. Nous relancer une autre année avec deux diffuseurs c'est du court-termisme quand ils doivent chercher d'autres sources de revenus et ne plus être dépendant des droits tv. Continuer à deux diffuseurs et/ou augmenter de trop l'abonnement et ils seront encore plus en difficulté dans deux ans avec une baisse des abo.
C'est dingue ce parti pris anti OL, pas de parano, des faits, rien que des faits!
Létang, Laburne très très très proche d'Al-Khelaïfi ,qui tient le football Français déjà ........
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|12
|6
|4
|0
|2
|7
|12
|5
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|6
|3
|1
|2
|3
|8
|5
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|7
|6
|2
|1
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|10
|13
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|6
|2
|1
|3
|-5
|9
|14
|6
|6
|2
|0
|4
|-4
|4
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|6
|0
|2
|4
|-8
|5
|13
Loading