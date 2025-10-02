une collusion suisse allemagne contre le losc letang craque iconsport 254190 0017 389725

Olivier Létang, nouveau président du collège de Ligue 1

Au terme d'un vote à bulletins secrets réalisés ce jeudi matin, les présidents des clubs de Ligue 1 se sont réunis pour élire un nouveau président du collège de Ligue 1.
Olivier Létang prend du galon aux yeux des représentants des clubs de Ligue 1. Ce jeudi matin, les 18 présidents de l'élite du championnat de France étaient chargés de nommer le nouveau président du collège de L1. Face à Pierre Ferracci, le patron du LOSC a remporté le vote d'une courte avance, indique L'Equipe.
Avec 10 voix pour et 7 contre - plus 1 abstention, Olivier Létang a donc été élu nouveau président du collège de Ligue 1. Une nouvelle qui ravira sans aucun doute Vincent Labrune, actuel président de la LFP, qui pourra compter sur un gros soutien, ce qui n'aurait pas été le cas avec Pierre Ferracci, farouchement opposé à l'Orléanais. Létang succède à Jean-Pierre Rivère, lequel assurait l'intérim depuis la descente de Reims en Ligue 2 et de son président Jean-Pierre Caillot.
Loading