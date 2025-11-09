OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas





Il va être difficile de parler du match entre l’OL et le PSG sans se poser des questions sur la prestation des arbitres. Beaucoup d’actions lors de ce match ont fait polémique, et dès le coup de sifflet final, Ligue 1+ est revenu sur les principales actions qui ont provoqué la colère des Lyonnais.

Il y a tout d’abord cette situation très bizarre où, en plein ballon aérien sur corner, Zabarny a levé haut son bras pour effleurer le ballon qui passait dans la surface. Le défenseur ukrainien s’est trompé de sport, et même s’il n’a que très peu touché le ballon, le geste est clairement douteux pour Adil Rami. « Il fait le geste qui n’est pas naturel. Il le touche, l’effleure, je connais pas le règlement précisément mais il n’a pas à faire ça », a résumé le champion du monde 2018, qui n’a pas compris que cette action ne soit pas revue.

Ensuite, l’ancien défenseur central de Lille et de l’OM s’est attaqué au but marqué par Kvaratskhelia, qui a récupéré un ballon perdu par Tessman. Mais ce n’était pas une perte de balle mais bien une faute pour le consultant de Ligue 1+, qui ne laisse pas la place au doute cette fois-ci. « Pour moi il y a faute, il emporte tout. La VAR doit lui signaler », a livré Adil Rami, conforté par ses collègues sur le plateau de la chaine de la Ligue 1, qui ont même stipulé que la récupération de Vitinha était dangereuse et pouvait blesser le joueur américain de l’OL.

Au lieu de cela, aucun pénalty n’a été étudié ou sifflé pour la main de Zabarnyi, et surtout le but du PSG a été validé sans sourciller par M. Bastien et ses équipes.