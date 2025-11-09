ICONSPORT_276732_0175

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

Ligue 109 nov. , 23:24
parGuillaume Conte
Il va être difficile de parler du match entre l’OL et le PSG sans se poser des questions sur la prestation des arbitres. Beaucoup d’actions lors de ce match ont fait polémique, et dès le coup de sifflet final, Ligue 1+ est revenu sur les principales actions qui ont provoqué la colère des Lyonnais. 
Il y a tout d’abord cette situation très bizarre où, en plein ballon aérien sur corner, Zabarny a levé haut son bras pour effleurer le ballon qui passait dans la surface. Le défenseur ukrainien s’est trompé de sport, et même s’il n’a que très peu touché le ballon, le geste est clairement douteux pour Adil Rami. « Il fait le geste qui n’est pas naturel. Il le touche, l’effleure, je connais pas le règlement précisément mais il n’a pas à faire ça », a résumé le champion du monde 2018, qui n’a pas compris que cette action ne soit pas revue. 

Ensuite, l’ancien défenseur central de Lille et de l’OM s’est attaqué au but marqué par Kvaratskhelia, qui a récupéré un ballon perdu par Tessman. Mais ce n’était pas une perte de balle mais bien une faute pour le consultant de Ligue 1+, qui ne laisse pas la place au doute cette fois-ci. « Pour moi il y a faute, il emporte tout. La VAR doit lui signaler », a livré Adil Rami, conforté par ses collègues sur le plateau de la chaine de la Ligue 1, qui ont même stipulé que la récupération de Vitinha était dangereuse et pouvait blesser le joueur américain de l’OL. 
Au lieu de cela, aucun pénalty n’a été étudié ou sifflé pour la main de Zabarnyi, et surtout le but du PSG a été validé sans sourciller par M. Bastien et ses équipes. 
Derniers commentaires

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

Je suis preneur aussi.

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

ta connerie on sait tous ou elle finira , pour en revenir a l'action , tu ne vas pas dire qu'il n'y avait rien , là , c'est rouge et pénalty et ce n'est ps moi qui le dit , donc arrête de nous bassiner et va repeindre la tour Eiffel , ça t'occupera

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

nul mais pas pour tout le monde , le psg passe toujours au travers

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

c'est pour ca que l'arbitre aurait du siffler. tu peux pas me dire qu'il a rien a siffler la.. quoi que si tu peux t'es parisiens

OL-PSG : Deux énormes erreurs, Ligue 1+ ne comprend pas

va donc te faire soigner , espèce de simplet

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading