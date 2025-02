OL-PSG ‍: Cette décision fait scandale à Lyon

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Le gouvernement français a fait de la sécurité dans les stades français l'un de ses objectifs majeurs. Le match de la 23e journée de Ligue 1 OL-PSG, prévu le 23 février prochain, va permettre la première utilisation de la billetterie nominative.

Si la crise traversée par la Ligue 1 concerne beaucoup le milieu médiatique en ce moment avec le problème DAZN, les stades entretiennent aussi une certaine tension. Les incidents se sont multipliés aux quatre coins du pays ces dernières années : chants et gestes discriminatoires, jets de projectiles, bagarres. Assister à un match du championnat de France n'est pas sans risque, surtout concernant les gros chocs. Sous la houlette du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, le gouvernement entend ramener le calme dans les enceintes françaises.

Il faudra donner son nom pour voir OL-PSG

Le choc entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain prévu le week-end prochain permettra d'expérimenter l'une des solutions pour endiguer la violence : la billetterie nominative. Pour entrer dans le Groupama Stadium dimanche prochain, chaque spectateur devra renseigner son identité et celle-ci devra apparaître sur le billet. Cela implique aussi les abonnés lyonnais qui ne pourront pas utiliser leur carte physique. Ils devront se munir d'un billet téléchargeable sur le site de l'OL.

La billetterie nominative mise en place pour le match OL-PSG https://t.co/J3nbnJY6oe — Lyon Foot (@lyon_foot69) February 14, 2025

« Les cartes d'abonnement physiques ne seront pas autorisées pour accéder au stade et les billets devront être téléchargés en ligne via un système de billetterie nominative. Il est possible dès aujourd’hui, depuis votre espace client OL, de renseigner les noms des détenteurs de vos billets de match. Le billet doit comporter le nom de la personne physique ou morale qui en est le premier acquéreur ou le détenteur », explique le club rhodanien sur son site internet. Cette mesure doit permettre d'identifier les fauteurs de troubles plus facilement pour les sanctionner à titre individuel sans pénaliser toute une tribune. Si cette opération se révèle concluante, elle devrait être élargie aux autres matchs à haut risque de Ligue 1.