OL-OM : Un CSC de gala et Marseille fait la fête

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

32e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille : 1-2.

Buts : Lacazette (68e) pour l’OL ; Under (44e) et Gusto contre son camp (90e+2) pour l’OM.

Dans un Olympico qui a tenu toutes ses promesses, l’Olympique de Marseille a arraché la victoire dans les derniers instants sur un but contre son camp malheureux de Malo Gusto (2-1).

Alors que le public du Groupama Stadium répondait présent, l’OL avait à coeur de faire un bon Olympico pour continuer à croire en l’Europe. Mais après un début de match plutôt encourageant, avec une grosse occasion de Lacazette (28e), c’est Marseille qui ouvrait la marque ! Juste avant la mi-temps, Under trouvait effectivement la faille en reprenant, à bout portant, un bel arrêt de Lopes suite à une frappe d’Alexis Sanchez (0-1 à la 44e). Une ouverture du score plutôt logique à la vue des grosses occasions marseillaises lors du premier acte (26e, 32e).

Marseille mène à la pause.

Encore 45 minutes pour renverser le score !

𝗔𝗟𝗟𝗘𝗭 𝗟𝗘𝗦 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗦 👊🔴🔵 pic.twitter.com/LZi11NueQZ — Olympique Lyonnais (@OL) April 23, 2023

Au retour des vestiaires, Marseille poussait pour faire le break, mais Clauss se ratait sur un deux-contre-un (60e) avant qu’Under ne bute sur un grand Lopes (66e). Un arrêt synonyme de tournant, vu que quelques minutes plus tard, Lacazette égalisait d’un geste acrobatique devant Veretout sur un centre de Tolisso (1-1 à la 68e). Par la suite, Lopes sauvait encore les Gones via un arrêt de grande classe du bout des doigts sur un tir de Clauss (76e). En fin de match, Gusto était tout proche d'offrir la victoire à son équipe, mais Pau Lopez sortait aussi le grand jeu (86e). Et alors que tout le monde se dirigeait vers un match nul, l'OM climatisait le Parc OL avec un but contre son camp de Gusto à la dernière seconde de jeu, sur un centre dévié par Lepenant et un dégagement de Diomandé contré par le joueur prêté par Chelsea (1-2 à la 92e).



⏱ 90+3’ | #OLOM 1️⃣-2️⃣



𝗩.𝗜.𝗖.𝗧.𝗢.𝗜.𝗥.𝗘 ✅😍



Auteurs d’un match abouti, nos Olympiens sont récompensés et s’imposent au buzzer au Groupama Stadium 🔥 pic.twitter.com/SQEuCrSeGg — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 23, 2023

Grâce à cette première victoire à Lyon depuis 2007, l'OM d'Igor Tudor récupère la place de dauphin du PSG en repassant un point devant Lens. De son côté, le groupe de Laurent Blanc voit l'Europe s'éloigner avec désormais six points de retard sur le Top 5 et le LOSC.