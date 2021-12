OL-OM sera rejoué, 1 point en moins pour Lyon !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La commission de discipline a décidé de faire rejouer à huis clos le match OL-OM et Lyon perd 1 point au classement de la Ligue 1.

La commission de discipline l’avait bien compris suite aux propos incendiaires tenus par le directeur de la communication de l’Olympique de Marseille avant même qu’elle rende son jugement, les sanctions décidées ce mercredi soir seraient contestées. Mais il fallait faire des choix et ils sont désormais officiels. Suite à l’agression de Dimitri Payet, touché par une bouteille lancée par un supporter lyonnais, lequel a été condamné à six mois de prison avec sursis, l’Olympique Lyonnais perd d’ores et déjà un point au classement de la Ligue 1 et devrait donc passer derrière Nantes. La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille, stoppée après quelques minutes, aura bien lieu à une date ultérieure à huis clos, mais au Groupama Stadium.