OL-OM ‍: Letexier au sifflet, Marseille déclare forfait

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

François Letexier a été désigné par la LFP pour arbitrer le choc au sommet de la 3e journée de Ligue 1 entre l’OM et l’OL dimanche soir. Un choix qui fait déjà hurler les supporters marseillais.

Après deux victoires en deux journées pour démarrer la saison, l’Olympique Lyonnais s’apprête à disputer son premier gros choc du championnat face à l’Olympique de Marseille ce dimanche en Ligue 1. Qui dit gros choc dit forcément arbitre référence puisque la LFP a désigné François Letexier. Habitué des grandes affiches de Ligue 1 mais aussi de Ligue des Champions, d’Euro ou de Coupe du monde, l’arbitre de 36 ans fait partie des mieux notés en Ligue 1 et sa désignation est donc tout sauf une surprise.

La nomination de François Letexier fait hurler les Marseillais

A l’instar de Benoit Bastien ou de Clément Turpin, il est souvent désigné pour les grandes affiches de notre championnat. Mais sa nomination pour cet Olympico a fait souffler un vent de pessimisme à Marseille, où personne n’a par exemple oublié son carton rouge très sévère à l’encontre d’Amine Harit contre le PSG la saison dernière.

🚨François Letexier sera l’arbitre de l’Olympico dimanche soir ! pic.twitter.com/Eos1VtDBbe — Massilia Zone (@MassiliaZone) August 25, 2025

« Prédiction : 1 rouge pour nous, 1 penalty pas sifflé », « Le rouge de Balerdi côté a combien ? », « Bravo aux Lyonnais pour la victoire », « Le pire possible avec Turpin … Ça sent le penalty à la con », « Chaque saison c’est la même. Ils nous mettent leur douzième homme. Malgré les erreurs manifestes répétées, ils continuent. C’est se moquer de nous là », « Marseille jouera donc en infériorité numérique » ou encore « Comme à chaque saison, et comme à chaque saison on sait comment ça va finir » peut-on lire chez les supporters marseillais, où le pessimisme a gagné tout le monde après la désignation de François Letexier pour cette affiche contre l’OL. S’il en doutait, l’arbitre né à Bédée sera très observé et les supporters marseillais sont déjà prêts à crier au complot avant même le coup d’envoi de la partie.