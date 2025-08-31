OL - OM ‍: les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

3e journée de Ligue 1 :

La compo de l'OL : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Morton, Tessmann – Merah, Tolisso, Fofana – Karabec.

La compo de l’OM : Rulli – Murillo, Egan Riley, Balerdi, Weah – Gomes, Hojbjerg – Greenwood, Nadir, Traoré – Aubameyang.