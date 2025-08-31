OL - OM ‍: les compos de l’Olympico (20h45 sur Ligue 1+)

3e journée de Ligue 1 :
La compo de l'OL : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Morton, Tessmann – Merah, Tolisso, Fofana – Karabec.
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter Marseille 👊🔴🔵#OLOM pic.twitter.com/7vCXaQnL9M— Olympique Lyonnais (@OL) August 31, 2025
La compo de l’OM : Rulli – Murillo, Egan Riley, Balerdi, Weah – Gomes, Hojbjerg – Greenwood, Nadir, Traoré – Aubameyang.
𝐏𝐋𝐀𝐂𝐄 𝐀𝐔 𝐉𝐄𝐔 #OLOM ⚔️— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2025
Le 𝐗𝐈 de départ marseillais mis en place par 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour affronter l’Olympique Lyonnais 📋 pic.twitter.com/2NT9ckf58O