OL-OM : Laissez Depay faire du Thauvin demande Carrière

Dans : Ligue 1, OL, OM.

Fin analyste de la Ligue 1, Eric Carrière était un joueur qui avait l’art de mettre en valeur ses partenaires, en véritable apôtre du jeu collectif et offensif. Passé de l’autre côté de l’écran, l’ancien milieu de terrain apporte toujours une grande touche tactique à ses remarques pour la chaine Canal+, mais cela ne l’empêche pas d’apprécier les joueurs qui savent apporter un déséquilibre individuel. Cela fait partie du football moderne, et quelques joueurs de Ligue 1 utilisent cette force, pas toujours avec parcimonie. Invité à commenter la grande forme actuelle de Florian Thauvin, Eric Carrière estime que le Marseillais a su trouver le juste milieu entre le travail pour l’équipe et les tentatives individuelles, et c’est encore ce que doit trouver un joueur du même calibre : Memphis Depay.

« L’avantage, comme il est efficace, on sent moins cette envie de vouloir prouver à chaque ballon. Il y a un meilleur équilibre dans son jeu. En revanche des joueurs comme ça il ne faut pas les empêcher de dribbler. Ça me fait penser à ce que disait Depay à Lyon il y a quelques jours : « moi j’ai besoin de dribbler. » Je pense que Thauvin c’est un peu pareil (…) ça fait beaucoup de bien à son équipe », a souligné l’ancien lyonnais et nantais, persuadé que l’OL ne doit pas brimer son ailier néerlandais, qui avoue sans détour qu’il tente des coups individuels par moment, et forcément pas toujours avec réussite.