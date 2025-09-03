OL-OM ‍: La commission de discipline écœure les Lyonnais

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict concernant la 3e journée de Ligue 1 et notamment les exclusions subies lors d'OL-OM. Expulsé pour sa faute sur Malick Fofana, le Marseillais CJ Egan-Riley est suspendu un match ferme et un match avec sursis. Une sanction jugée clémente puisque la norme pour un carton rouge direct en Ligue 1 est de deux matchs fermes. Le défenseur anglais ratera donc la réception de Lorient après la trêve internationale mais il sera opérationnel pour le Classique contre le PSG ensuite.

António Ferreira, entraîneur des gardiens, est suspendu un match ferme et un avec sursis "de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles".



Cela fait suite à son "comportement" lors de l'Olympico.



"La sanction prend effet immédiatement". pic.twitter.com/fM1rEjF0Vo — 𝗟𝗨𝗚𝗗𝗨𝗡𝗘𝗪𝗦™ (@Lugdunews_) September 3, 2025

De quoi dégoûter les Lyonnais d'autant que, dans le même temps, l'entraîneur des gardiens de l'OL Antonio Ferreira subit la même sanction (un match ferme et un match avec sursis) pour son exclusion dimanche. Son « comportement » en bord terrain le privera de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles avec effet immédiat.