OL-OM ‍: Egan-Riley prend rouge, Balerdi accusé

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Favori de cet Olympico avant la rencontre, sachant que Lyon a perdu gros cette semaine avec le départ de Georges Mikautadze, l’OM a connu une première période très compliquée du côté du Groupama Stadium. En effet, après un sauvetage de Rulli (15e), Marseille a bien failli encaisser un penalty, que Monsieur Letexier a finalement annulé après visionnage de la VAR sachant qu’Abner avait simulé une faute (20e). Mais c’est juste avant la demi-heure de jeu que le premier choc de la saison a pris un tout autre tournant, quand Egan-Riley a écopé d’un carton rouge direct (29e).

Le match prend une autre dimension ❗



🟥 Carton rouge pour CJ Egan-Riley, l'OM va jouer plus d'une heure à 10 😱#OLOM pic.twitter.com/1jxkvXFhao — L1+ (@ligue1plus) August 31, 2025

Suite à une mauvaise passe de Balerdi dans le rond central, le défenseur anglais s’est retrouvé en face-à-face avec Malick Fofana et n’a pas eu d’autre choix que de faucher par derrière l’attaquant belge pour éviter qu’il ne se retrouve seul devant Rulli pour ouvrir la marque. Une expulsion logique qui fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux, où la défense centrale de Marseille se fait tacler de tous les côtés, notamment le capitaine argentin coupable d’une nouvelle grossière erreur dans un Olympico après le rouge de la saison dernière.

Le petit remplacement diplomatique et à mon sens pas très courageux de Roberto De Zerbi. Nadir te sauve en te faisant gagner le match face au Paris FC, il mérite sa place, il démarre avec du volume et il sort alors que Gomes et surtout Hojbjerg sont à la ramasse. J'abandonne. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) August 31, 2025

Balerdi qui vient de plomber le match de tout le monde (et surtout celui d'Egan-Riley).



Excellent capitaine depuis 3 matchs, sur et en dehors. — Maxime (@MaxVendrell) August 31, 2025