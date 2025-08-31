OL-OM ‍: Egan-Riley prend rouge, Balerdi accusé

Publié Dans : Ligue 1.
Par Alexis Rose

Favori de cet Olympico avant la rencontre, sachant que Lyon a perdu gros cette semaine avec le départ de Georges Mikautadze, l’OM a connu une première période très compliquée du côté du Groupama Stadium. En effet, après un sauvetage de Rulli (15e), Marseille a bien failli encaisser un penalty, que Monsieur Letexier a finalement annulé après visionnage de la VAR sachant qu’Abner avait simulé une faute (20e). Mais c’est juste avant la demi-heure de jeu que le premier choc de la saison a pris un tout autre tournant, quand Egan-Riley a écopé d’un carton rouge direct (29e).

Suite à une mauvaise passe de Balerdi dans le rond central, le défenseur anglais s’est retrouvé en face-à-face avec Malick Fofana et n’a pas eu d’autre choix que de faucher par derrière l’attaquant belge pour éviter qu’il ne se retrouve seul devant Rulli pour ouvrir la marque. Une expulsion logique qui fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux, où la défense centrale de Marseille se fait tacler de tous les côtés, notamment le capitaine argentin coupable d’une nouvelle grossière erreur dans un Olympico après le rouge de la saison dernière.

 