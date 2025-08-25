OL - OM ‍: Décision radicale pour l'Olympico

Dans : Ligue 1.

Par Nathan Hanini

C’était un secret de polichinelle, c’est désormais sûr, les supporters de l’Olympique de Marseille ne pourront pas se déplacer à Lyon pour le choc de cette troisième journée de Ligue 1 dimanche prochain. L’OL était pourtant d’accord, mais la préfecture a refusé.

Dès la semaine prochaine, la Ligue 1 a rendez-vous avec l’un de ses classiques dans le football français. Ce dimanche à partir de 20 h 45, l’Olympique Lyonnais reçoit l’Olympique de Marseille pour un Olympico très attendu. L’OL leader de Ligue 1 reçoit l’OM dans un match déjà crucial dans la course au podium. Le club rhodanien réalise son meilleur début de saison depuis l’année 2019, de son côté le club de la cité phocéenne doit jongler entre le terrain et l’affaire Adrien Rabiot. En tribune, le Groupama Stadium promet d’être bien garni pour soutenir son équipe et peut-être enchaîner une troisième victoire consécutive. Cependant, de l’autre côté, les supporters de l’OM seront interdits de se rendre du côté de Lyon.

OL – OM sans supporter marseillais

L’inverse aurait été surprenant. Ce lundi, RMC indique que la tendance se dirige vers une interdiction de déplacement pour les supporters marseillais ce week-end. Le quotidien français indique qu’une réunion s’est tenue ces derniers jours avec toutes les parties prenantes. C’est la préfecture du Rhône ainsi que le ministère de l’Intérieur qui a eu le dernier mot. « Une réponse officielle, avec la possible publication d’un arrêté, doit tomber dans les prochaines heures », dévoile le quotidien français. RMC explique cependant que le club rhodanien était favorable à l’accueil des supporters du club de la cité phocéenne afin de pouvoir permettre aux supporters du septuple champion de France de se rendre à Marseille pour l’affiche retour. Cependant, les antécédents entre les deux clubs n’ont pas joué en la faveur d’un accueil ce dimanche pour ce choc de Ligue 1.