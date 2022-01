OL-OM, Daniel Riolo accuse Marseille et Labrune

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

La LFP a officialisé cette semaine les deux dates possibles pour le match à rejouer entre l’OM et l’OL : ce sera le 1er février ou le 10 février.

Tout dépend de l’élimination ou non de l’Olympique de Marseille en 8es de finale de la Coupe de France contre Montpellier la semaine prochaine. En cas de qualification des coéquipiers de Dimitri Payet, le match OL-OM sera à rejouer le 1er février. Si les hommes de Jorge Sampaoli prennent la porte en revanche, le match se disputera le 10 février, pendant les quarts de finale de la Coupe de France. Dans les rangs lyonnais, on prie pour que Marseille soit éliminé contre Montpellier afin que le match se dispute le 10 février. Car dans le cas où OL-OM serait à rejouer le 1er février, Peter Bosz ne pourra pas compter sur Lucas Paqueta ni sur Bruno Guimaraes, qui seront en sélection brésilienne, au même titre d’ailleurs que le Marseillais Gerson.

Lyon sans Paqueta ni Guimaraes, c'est le scandale

Pour éteindre la polémique, je propose que l’OL soit autorisé à choisir la compo de l’OM pour le match à rejouer — Florent Germain (@flogermain) January 18, 2022

Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a fait part de son étonnement devant les décisions de la LFP. Le consultant de l’After Foot ne comprend pas que la Ligue envisage de faire jouer le match à une date où certaines stars du championnat seront absentes. « On a pensé au calendrier et à ce que pourrait faire Marseille en Coupe de France mais à aucun moment on a considéré que si le match devait être rejoué sans les Brésiliens de l'OL alors qu'ils étaient là, ce serait injuste ? Car sur le match où il y a eu les incidents, ils étaient là. C’est inadmissible, je trouve que c’est dingue. Ce match doit être rejoué le 10 car à cette date, tout le monde sera disponible. Il y a une vraie injustice, ce n’est pas normal que Lyon n’ait pas toutes ses armes sur ce match. Si on sait que l’OM a fait exprès de faire trainer pour ne pas trouver de date, c’est quand même un problème. Ce que Marseille a fait, ce n’est pas propre. Il y a un silence du président de la Ligue sur tous les dossiers depuis le début de la saison qui est insupportable » a commenté Daniel Riolo, qui estime que l'Olympique Lyonnais est totalement désavantagé dans cette histoire.