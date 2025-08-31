OL-OM ‍: Balerdi offre l'Olympico à Lyon

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

3e journée de Ligue 1 :

Groupama Stadium.

Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille : 1-0.

But : Balerdi csc (88e) pour l’OL.

Expulsion : Egan-Riley (29e) pour l’OM.

Dans un Olympico plein de rebondissements, l’Olympique Lyonnais a finalement réussi à dominer l’Olympique de Marseille à 11 contre 10 grâce à un but contre son camp de Balerdi en toute fin de rencontre (1-0).

Orphelin de Georges Mikautadze, bientôt transféré à Villarreal, l’OL pouvait craindre le pire sans avant-centre de métier pour cet Olympico face à l’OM. Mais pourtant, c’est bien Lyon qui prenait le premier choc de la saison du bon pied. Abner se procurait d’abord une belle occasion après un bon travail de Fofana, mais butait sur Rulli (15e). Puis le latéral gauche pensait obtenir un penalty, que Monsieur Letexier annulait après visionnage de la VAR pour une simulation d’Abner (20e). Un peu plus tard, le Brésilien était encore dans un bon coup, mais son but était refusé pour un hors-jeu de Fofana au départ de l’action (28e). Et dans la foulée, le premier gros tournant de la rencontre se déroulait dans le camp marseillais avec l’expulsion d’Egan-Riley (29e). En effet, suite à une mauvaise passe de Balerdi dans le rond central, le défenseur anglais se retrouvait à la lutte avec Fofana et n’avait pas d’autre choix que de tacler l’attaquant belge par derrière en tant que dernier défenseur pour éviter l'ouverture du score. Désormais à 11 contre 10, Lyon poussait par l’intermédiaire de Tessmann (33e), Fofana (45e+3) ou Maitland-Niles (45e+6), mais sans réussite jusqu’à la pause (0-0 à la 45e).

⏱️ 45+5’ | #OLOM 0️⃣-0️⃣



⏸️ 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗔 𝗣𝗔𝗨𝗦𝗘 !



Réduits à 10, nos Olympiens rentrent au vestiaire sur un score nul et vierge. Tout reste à faire 👊 pic.twitter.com/J9aBKZu0JV — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 31, 2025

Au retour des vestiaires, De Zerbi tentait un coup tactique avec la sortie de Greenwood pour Garcia (46e). Lyon perdait ensuite gros avec la sortie de Fofana sur blessure (53e). Après l’heure de jeu, les débats s'équilibraient avec des occasions des deux côtés, avec Hojbjerg (53e), Tessmann (67e), Traoré (68e). La fin de match était plus calme, les deux équipes semblaient se diriger vers un 0-0… jusqu’au but contre son camp de Balerdi ! Poussé à la faute après une barre de Tagliafico à bout portant, le défenseur argentin, sous la pression de Sulc devant sa ligne, n’arrivait pas à contenir le ballon qu’il envoyait dans ses propres filets pour donner l’avantage à l’OL (1-0 à la 88e). Un but qui suffisait au bonheur des Lyonnais, qui prenaient donc leur revanche par rapport à la saison passée.

𝗟'𝗢𝗟𝗬𝗠𝗣𝗜𝗖𝗢 𝗘𝗦𝗧 𝗟𝗬𝗢𝗡𝗡𝗔𝗜𝗦 🔥🔴🔵



Quel début de saison les Gones !!! 🦁💥



1-0 #OLOM pic.twitter.com/taCbW0NqQW — Olympique Lyonnais (@OL) August 31, 2025

Grâce à cette victoire, les Gones de Paulo Fonseca poursuivent leur sans-faute et remontent à la deuxième place du championnat pour recoller à égalité de points avec le leader parisien. De son côté, l’OM est dans le milieu du tableau, à déjà six longueurs de Paris et de Lyon après un début de saison très compliqué.