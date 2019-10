OL, OM, ASM, Angers leur laisse la place en Coupe d’Europe

Dans : Ligue 1, SCO, OL, OM, Monaco.

Surprise de ce début de saison, Angers se retrouve en troisième position après plus d’un quart du championnat.

Une réussite qui épate surtout que le club angevin continue de vendre, à très bon prix, ses meilleurs joueurs chaque été. De quoi donner des idées pour la suite de la saison, surtout que des clubs habitués au podium comme Lyon, Marseille ou Monaco, sont beaucoup moins fringants ? Pas forcément pour le président Saïd Chabane, qui ne voit pas son équipe disputer une éventuelle Coupe d’Europe, craignant le contrecoup et donc une possible difficulté en championnat.

« Le plus dur, c’est de durer. C’est ça, le combat de tous les jours. Notre position est une anomalie. C’est l’OL, l’OM et Monaco qui devraient être là. La coupe d’Europe ? Cela permettrait de gagner en notoriété, mais quand je vois nos amis de Rennes et Strasbourg, je me dis que c’est dangereux. Pour le moment, on n’est pas prêts. C’est mon rôle de président de ramener les gens les pieds sur terre. C’est quand on se dit que tout va bien, qu’on est hors de danger, que c’est dangereux », a expliqué le dirigeant du SCO dans les colonnes de France Football. Un discours prudent pour un club qui s’installer en Ligue 1, et profite en tout cas de son bon début de saison pour se rapprocher d’un maintien rapidement acquis.