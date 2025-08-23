OL - Metz ‍: les compos (21h05 sur Ligue1+)

OL - Metz : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Icon Sport

Publié Dans : Ligue 1.
Par Mehdi Lunay

Compo de l'Olympique Lyonnais :

Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Tolisso - Sulc, Mikautadze, Fofana

Compo du FC Metz :

Fischer - Kouao, S.Sané, Gbamin, Mboula, Tsitaichvili - B.Traoré, Stambouli, Hein - Madjo, Abuashvili

 