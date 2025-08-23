OL - Metz ‍: les compos (21h05 sur Ligue1+)

Compo de l'Olympique Lyonnais :
Descamps - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Tessmann, Morton, Tolisso - Sulc, Mikautadze, Fofana
🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour la première à la maison, face au FC Metz 👊🔴🔵#OLFCM pic.twitter.com/Z4OwBUSQnx— Olympique Lyonnais (@OL) August 23, 2025
Compo du FC Metz :
Fischer - Kouao, S.Sané, Gbamin, Mboula, Tsitaichvili - B.Traoré, Stambouli, Hein - Madjo, Abuashvili
#OLFCM— FC Metz ☨ (@FCMetz) August 23, 2025
👐 La composition pour le déplacement à l'@OL vous est présentée par 𝗛𝗲𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲𝘀. pic.twitter.com/E4oHUdT11g