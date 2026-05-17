OL - Lens : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

Les qualifiés en Coupe d’Europe 2026-2027 pour la France

Bon nous allons jouer 4 matchs en aout Après , espérons que nous soyons en CL Si on joue l'EL : la ligue va avoir des problèmes pour programmer chaque journée 4 clubs qui jouent le jeudi et 3 matchs le dimanche avec la nouvelle programmation Comment vont ils faire ?