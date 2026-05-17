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OL - Lens : les compos (21h00 sur beIN Sports 1)

Ligue 117 mai , 20:00
parAlexis Rose
0
34e journée de Ligue 1 :
La compo de Olympique Lyonnais : Greif - Mata, Kluivert, Niakhaté - Maitland-Niles, Tolisso, Mangala, Abner - Endrick, Sulc, Moreira.
La compo du RC Lens : Gorgelin - Antonio, Celik, Sarr - Abdulhamid, Bulatovic, Haidara, Masuaku - Thauvin, Saïd, Sotoca.

Ligue 1

17 mai 2026 à 21:00
Olympique Lyonnais
0
4
Match terminé
Lens
Saïd20'Saïd32'Sotoca45'Thauvin53'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
83
N. Čelik
LensLens
Carton jaune
73
R. Aguilar
LensLens
Remplacement
71
ENTRE
M. Fofana
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
E. Moreira de Sousa
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Remplacement
71
ENTRE
E. Appiah Nuamah
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
SORT
O. Mangala
Olympique LyonnaisOlympique Lyonnais
Voir Les Détails Complets Du Match
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Merci les sardines ❤️😍🤣🤣🤣

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Putain mais on est en mode survie et le gars fait mieux que l’objectif demandé en plus de faire notre meilleur classement depuis 7 ans. 😮‍💨

OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

Tu te trompes totalement ! Si ça se trouve... avec Sage, l'OL ne serait même pas Européen. D'une équipe à une autre, la gestion des joueurs n'est pas la même et demande une certaine alchimie.

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Bon nous allons jouer 4 matchs en aout Après , espérons que nous soyons en CL Si on joue l'EL : la ligue va avoir des problèmes pour programmer chaque journée 4 clubs qui jouent le jeudi et 3 matchs le dimanche avec la nouvelle programmation Comment vont ils faire ?

OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

Toi tu garde le mode "con" et "pitoyable" a longueurs de saison 😅🤣😂😃😁😘😘

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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