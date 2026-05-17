OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

Toi tu garde le mode "con" et "pitoyable" a longueurs de saison 😅🤣😂😃😁😘😘
T’étais en train de chialer, Lens va fausser le championnat toussa, c’est qui la girouette ?
L OM avec une défaite étais assurée de finir 6 ème ,
Bravo à Lens ! Maintenant la saison prochaine ils n’auront pas que le championnat mais l’Europe aussi et c’est là que l’ont verra leurs vrais valeurs ! Brest avait fait le même parcours et ont connaît la suite mais bravo encore vous faites de beaux dauphins
Ne faisons pas la même erreur qu'avec Bruno Génésio. Tu te souviens ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading
⏸ C'est la pause au Groupama Stadium. Nos Gones sont menés de trois buts après 45 minutes de jeu 🦁 Il faudra montrer un tout autre visage en seconde période pour espérer revenir dans ce match 🔴🔵 0-3 #OLRCL