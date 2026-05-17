OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

L1 : Pas de podium pour l'OL, la C3 pour l’OM, Nice en barrages

Bravo à Lens ! Maintenant la saison prochaine ils n’auront pas que le championnat mais l’Europe aussi et c’est là que l’ont verra leurs vrais valeurs ! Brest avait fait le même parcours et ont connaît la suite mais bravo encore vous faites de beaux dauphins