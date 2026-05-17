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OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

OL17 mai , 22:10
parAlexis Rose
46
Déjà tombé de haut à Toulouse la semaine dernière (1-2), l’Olympique Lyonnais vit un véritable cauchemar ce dimanche soir sur sa pelouse du Groupama Stadium face au RC Lens
Viré de Lyon de manière assez malpropre par John Textor en janvier 2025, Pierre Sage est en train de jouer un bien vilain tour à son ancien club. Alors que son RC Lens était assuré de terminer à la deuxième place de la Ligue 1, derrière le champion parisien, à l’issue d’une saison fantastique, le coach français inflige actuellement une belle correction aux Gones de Paulo Fonseca. Puisqu’à la mi-temps de cette dernière rencontre de la saison en L1, l’OL est mené 0-3 sur sa pelouse du Groupama Stadium, à cause d’un doublé de Saïd (20e, 32e) et d’une autre réalisation de Sotoca juste avant la pause (45e+1).

L'OL pas sur le podium

Si cette potentielle belle victoire ne change rien pour les Nordistes, qui visent surtout la victoire en finale de la Coupe de France face à Nice la semaine prochaine, cette éventuelle défaite bouleverse tout à Lyon. Car à la 45 minutes de la fin de la saison, l’OL n’est pas sur le podium, alors que le LOSC perd face à Auxerre (0-1). Autant dire que les Gones ratent une occasion en or de se qualifier directement pour la prochaine Ligue des Champions, tout en sachant que l’OM fait le boulot derrière contre Rennes (2-0) pour laisser au moins les Gones dans le Top 4. Mais ce lourd revers face au RCL de Pierre Sage pourrait laisser des traces entre Rhône et Saône…
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Derniers commentaires

OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

Toi tu garde le mode "con" et "pitoyable" a longueurs de saison 😅🤣😂😃😁😘😘

OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

T’étais en train de chialer, Lens va fausser le championnat toussa, c’est qui la girouette ?

OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

L OM avec une défaite étais assurée de finir 6 ème ,

L1 : Pas de podium pour l'OL, la C3 pour l’OM, Nice en barrages

Bravo à Lens ! Maintenant la saison prochaine ils n’auront pas que le championnat mais l’Europe aussi et c’est là que l’ont verra leurs vrais valeurs ! Brest avait fait le même parcours et ont connaît la suite mais bravo encore vous faites de beaux dauphins

OL : Lyon se prend une fessée par Pierre Sage, le podium s'envole

Ne faisons pas la même erreur qu'avec Bruno Génésio. Tu te souviens ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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