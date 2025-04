OL ‍: Le futur patron de Lyon est furieux

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Dirigeant de l'Olympique Lyonnais, Michael Gerlinger a pris le dossier de l'arbitrage en main après le fiasco du match à Saint-Etienne. Cela ne peut plus continuer ainsi.

Bien avant leur défaite à Geoffroy-Guichard, certains dirigeants estimaient que les instances n’étaient pas toujours neutres quand il s’agissait de traiter les affaires de l’Olympique Lyonnais. Le match de dimanche n’a rien fait pour bouleverser cette tendance avec le carton rouge retiré à Lucas Stassin malgré des images à priori impitoyables. Mauvaise communication, coordination imprécise, images trompeuses et règlement mal interprété, les explications sont nombreuses trois jours après les faits, mais les conséquences sont énormes.

L'OL veut changer la VAR

Et cela ne plait pas du tout à l’OL qui n’a pas envie d’être le dindon de la farce. Si de nombreux clubs se sont plaints de l’utilisation de la VAR tout au long de la saison, les dirigeants lyonnais ont décidé de prendre le taureau par les cornes et de déposer un recours auprès de la commission des compétitions. Ce qui laisse entendre que le règlement n’a pas été bien appliqué, ou que les images montrées n’ont pas permis à l’arbitre central de se faire une juste opinion des faits sur la grosse semelle sur Corentin Tolisso qui n’a donc pas provoqué de rouge à l’avant-centre stéphanois.

Homme fort de l’OL qui pourrait encore prendre plus d’importance si Laurent Prud’homme devait être écarté, Michael Gerlinger a pris la parole pour donner sa vision des choses, et notamment que les décisions des arbitres soient mieux orchestrées. « Ça n'aide personne si chaque lundi on a des discussions sur des erreurs du VAR ou de l'arbitrage. Il faut une responsabilité accrue des arbitres (...) J'étais dans la commission VAR de la ligue en Allemagne, il y avait des directives : combien d'images on montre, quelles vidéos etc. Ça doit exister ici aussi. Dimanche, tous les téléspectateurs ont mieux vu que M. Letexier. Nous allons nous tourner vers la commission des compétitions qui est en charge de l'homologation des matches », a fait savoir le dirigeant allemand dans L’Equipe, qui ne veut pas que les arbitres s’en tirent avec de simples excuses sans en tirer les leçons. Ce recours pourrait au moins permettre de sonoriser les arbitres à l’avenir, ou de faire modifier le protocole d’appel de l’arbitre central à des angles de caméra mieux choisis.