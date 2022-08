Offrande à Lacazette, Adil Rami élu roi de la boulette

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Dans le premier match de la 3e journée, l’OL affrontait Troyes ce vendredi soir.

Le match est parti très fort avec une ouverture du score d’Alexandre Lacazette dès la 3e minute. L’attaquant formé dans le Rhône est revenu cet été et a profité d’une véritable offrande d’Adil Rami. Sur un ballon en retrait, le champion du monde n’a pas du tout senti son adversaire dans son dos, lui offrant un face à face à bout portant pour le premier but de la rencontre. Le capitaine troyen s’en voulait bien évidemment énormément, mais les faits sont là. Et les chiffres ont même l’occasion de rappeler qu’Adil Rami est un joueur généreux. Opta, qui analyse les chiffres de l’élite depuis 2006, a souligné que c’était la 10e erreur défensive directe amenant un but de la part de l’ancien de Lille et de l’OM.

10 - Adil Rami a commis 10 erreurs amenant à un but en Ligue 1 (7 avc Lille, 2 avec Marseille, 1 avec Troyes), plus que tout autre joueur de champ depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Gaffe. #OLESTAC pic.twitter.com/VFDPkjShBj — OptaJean (@OptaJean) August 19, 2022

C’est le plus haut total pour un joueur de Ligue 1 depuis que les statistiques ont été comptabilisées. C’est toutefois sa première avec Troyes. Il en avait commis 7 avec Lille, et 2 avec l’OM. Heureusement qu’il a connu quelques saison à l’étranger du côté de la Russie, de l’Italie, du Portugal et de la Turquie.