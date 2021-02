Officiel : OM-PSG diffusé sur Canal+ et Téléfoot

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

La Ligue de Football Professionnel a officialisé la diffusion du match OM-PSG de dimanche au prochain au Vélodrome sur Canal+ et Téléfoot.

Dans un communiqué la LFP a confirmé que Canal+ et Téléfoot diffuseront l'affiche vedette de la prochaine journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. « A l’issue d’une consultation du marché initiée ce jour, la LFP a retenu ce soir l’offre du groupe CANAL+. Programmée le dimanche 7 février à 21h00 à l’Orange Vélodrome, la grande affiche du championnat de Ligue 1 « Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain » sera co-diffusée en direct sur CANAL+ et Téléfoot. La LFP tient à remercier les groupes M6, TF1 et France Télévisions qui se sont positionnés sur cette rencontre en proposant à la LFP des offres de très grande qualité », indique la LFP.

De son côté, Téléfoot confirme que « les prochaines journées de Championnat de France de football de Ligue 1 et de Ligue 2 (dont la 23ème et la 24ème Journée de championnat avec le classique OM-PSG) » seront diffusées sur son antenne. A ce rythme-là, la chaîne du groupe Mediapro va finir par diffuser toute la saison 2020-2021, la LFP n'arrivant pas à trouver un repreneur pour les droits TV abandonnés par le groupe sino-espagnol.