Nice-PSG : Une victoire qui vaut Delort !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 27e journée

Allianz Riviera

Nice-PSG 1-0

But : Delort (88e)

Nice a encore une fois piégé le PSG. Disciplinés, les Aiglons ont attendu leur heure avant de punir le PSG. Un gros coup pour Nice pour le podium, un coup sur la tête du PSG avant le Real.

Le PSG se présentait sur la Côte d’Azur avec une équipe remaniée, sans Mbappé notamment suspendu qui n’était pas du déplacement. Les Niçois l’avaient bien compris et entamaient la rencontre avec ambition. Dès les premières secondes, Gouiri venait chauffer les gants de Navas. Paris répliquait en contre mais Di Maria ne réussissait pas à lober Benitez (9e). Gouiri était très clairement l’homme dangereux côté aiglon mais ses frappes n'étaient pas assez incisives. Le match était intense dans le rythme mais les occasions manquaient à l’appel dans une première période où l’ombre de Mbappé planait sur le PSG.

On a 61% de possession et Wijnaldum qui est dans le cœur du jeu parisien a touché 9 ballons !



De part mon éducation, je ne peux pas l'insulter mais l'envie y est... #OGCNPSG https://t.co/rBBEouiL0H — Prince 🅘 (@PrinceduParc) March 5, 2022

En seconde période, cela ne s'accélérait pas vraiment des deux côtés. Dante envoyait une tête timide dans les bras de Navas (48e). Paris était bien trop stérile devant et connaissait en plus du déchet technique dans les transmissions et les incursions. Le rythme était toujours plus bas face à une équipe niçoise patiente et disciplinée. Les Aiglons repartaient vers l'avant en fin de match. Kluivert était d'abord trop tendre face à Navas sur un contre éclair (84e) avant que Stengs n'offre le but de la victoire à Delort qui envoyait une belle reprise sous la barre de Navas. Un succès qui permet à Nice de prendre la deuxième place provisoire à 13 points du PSG. Nice distance ses poursuivants tandis que Paris grimace, à quatre jours du match retour face au Real.