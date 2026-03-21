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Nice - PSG : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ligue 121 mars , 20:21
parMehdi Lunay
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27e journée de Ligue 1
Compo de l'OGC Nice : Diouf - Clauss, Mendy, Dante, Bah, Bard - Ndayishimiye, Boudaoui, Sanson - Diop, Wahi
Compo du Paris Saint-Germain : Safonov - Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez, Mendes - Vitinha, Zaire-Emery, Mayulu - Doué, Lee, Kvaratskhelia
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OL : Des joueurs de « colonie de vacances », le mercato crucifié

Derniers commentaires

OL : Des joueurs de « colonie de vacances », le mercato crucifié

Même en étant à la 'dérive', sans un rond, avec le plus grand nombre de blessés, le plus grand nombre de points perdus sur des erreurs d'arbitrages, on reste à votre niveau en championnat, et on engrange 4 fois plus de points UEFA que vous. C'est dire l'état catastrophique de l'OM !

L’OL plombé par la CAF, Fonseca n’ose pas y croire

Tkt il en décharge aussi sur l’OM....

OL : Paulo Fonseca veut en finir avec les Bisounours

Encore un.arbitre pro OL.....

OL : Des joueurs de « colonie de vacances », le mercato crucifié

À la dérive de quoi ? On est 4 me alors qu’on aurait, soit disant, du jouer en L2 avec un Mercato hyper intelligent, notre point noir ce sont les trop gros nombre de blessés important depuis février. On va voir avec les retours ce que ça va donner fin de saison !!!

OL : Des joueurs de « colonie de vacances », le mercato crucifié

Je les g es sérieux quel club de L1 a eu 9 joueurs majeurs blessés pendant plusieurs journées ? Maintenant les gars reviennent petit à petit, j’espère qu’on va bien finir pour , encore une fois faire fermer des grandes gueules ❤️💙

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
59271926542430
2
Paris Saint Germain
57251834542232
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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