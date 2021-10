Nice-OM : Amazon tente un coup de pub inattendu

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le 22 août dernier, de graves incidents à l’Allianz Riviera ont définitivement interrompu le match entre l’OM et Nice.

Les pouvoirs publics avaient ordonné à l’arbitre Benoit Bastien de faire reprendre le match. Mais devant l’insécurité qui régnait à l’Allianz Riviera après l’envahissement de la pelouse, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont refusé de reprendre le match. Catégorique dès les incidents, Pablo Longoria a tenu bon et malgré les pressions subies, le président de l’OM a soutenu ses joueurs dans leur volonté de ne pas reprendre la rencontre. Deux semaines plus tard, la LFP a livré son verdict sur ce match qui a été donné à rejouer dans son intégralité, à huis clos et sur terrain neutre. C’est le 27 octobre prochain que ce choc se disputera, dans l’enceinte vide du stade de l’Aube à Troyes.

Comme le 22 août dernier, Amazon diffusera la rencontre. Mais le géant du e-commerce américain a profité du report de ce match pour réaliser un joli coup de pub. En effet, selon les informations obtenues par RMC, ce match sera proposé à tous les membres de Prime Video, y compris ceux n’ayant pas souscrit au « Pass Ligue 1 ». Un joli coup de pub de la part du diffuseur principal de la Ligue 1, qui profite que ce match soit à huis clos et sur terrain neutre pour faire profiter les supporters qui se seraient rendus au stade si le match avait eu lieu dans des conditions normales. Un bon moyen aussi pour Amazon de réaliser une grosse audience, possiblement sa plus importante depuis le début de la saison. Il n’y aura en revanche aucun moyen de le savoir puisque Prime Video étant une plateforme de streaming et non une chaîne classique, les audiences ne sont pas accessibles. Et depuis le début de la saison, Amazon a pris le parti de ne pas communiquer sur ses chiffres d’audience.