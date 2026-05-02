Nice - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

L'OM se ridiculise, Nantes croit au miracle

tu penses que c'est Marseille le club le plus détesté de France ? perso j'aurais dis nous. en revanche c'est le plus surcoté ca c'est clair et net ! ^^ En tout cas bravo les lyonnais pour votre 2eme partie de saison, votre place est en C1 car vous au moins vous faites le taff dans cette compete ^^