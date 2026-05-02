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Allianz Riviera

Nice - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

Ligue 102 mai , 20:10
parMehdi Lunay
0
32e journée de Ligue 1
Compo de l'OGC Nice : Diouf - Mendy, Bah, Oppong - Louchet, Boudaoui, Sanson, Bard - Boudache, Diop, Cho
Compo du RC Lens : Risser - Ganiou, Baidoo, Sarr - Abdulhamid, Sangaré, Thomsson, Udol - Thauvin, Saint-Maximin, Edouard
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« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

un anti PSG et Pro OM en plus... au secours on a déja Cheyrou... et Smain, non merci !

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

Beye est a l'image de son club... surcoté ! qui se ressemble s'assemble sous merde

L'OM se ridiculise, Nantes croit au miracle

tu penses que c'est Marseille le club le plus détesté de France ? perso j'aurais dis nous. en revanche c'est le plus surcoté ca c'est clair et net ! ^^ En tout cas bravo les lyonnais pour votre 2eme partie de saison, votre place est en C1 car vous au moins vous faites le taff dans cette compete ^^

OL : Lyon a déjà l'un des futurs meilleurs joueurs de Ligue 1

Dijaya aka le fini a la.pisse ?.paix a son âme 😂😂😂

C’est l’enfer à l’OM, un directeur sportif dit non

Tu m’étonnes 🤭

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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