Nice - Lens : les compos (21h05 sur Ligue1+)

un anti PSG et Pro OM en plus... au secours on a déja Cheyrou... et Smain, non merci !
Beye est a l'image de son club... surcoté ! qui se ressemble s'assemble sous merde
tu penses que c'est Marseille le club le plus détesté de France ? perso j'aurais dis nous. en revanche c'est le plus surcoté ca c'est clair et net ! ^^ En tout cas bravo les lyonnais pour votre 2eme partie de saison, votre place est en C1 car vous au moins vous faites le taff dans cette compete ^^
Dijaya aka le fini a la.pisse ?.paix a son âme 😂😂😂
Tu m’étonnes 🤭
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|70
|31
|22
|4
|5
|70
|27
|43
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|50
|34
|16
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|56
|31
|16
|8
|7
|54
|42
|12
|54
|32
|16
|6
|10
|56
|48
|8
|53
|32
|16
|5
|11
|59
|44
|15
|46
|30
|13
|7
|10
|49
|39
|10
|42
|32
|10
|12
|10
|44
|49
|-5
|38
|31
|10
|8
|13
|43
|44
|-1
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|31
|9
|11
|11
|40
|47
|-7
|34
|31
|9
|7
|15
|26
|43
|-17
|31
|31
|6
|13
|12
|29
|42
|-13
|30
|31
|7
|9
|15
|35
|57
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|23
|32
|5
|8
|19
|29
|51
|-22
|16
|32
|3
|7
|22
|32
|72
|-40
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Notre 𝐗𝐈 du soir. ☄️ #ogcnrcl
𝑯-𝟏 avant #OGCNRCL 🟤⚪ Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 aligné par le coach Pierre Sage pour débuter cette rencontre face à l'@ogcnice. #FiersDEtreLensois