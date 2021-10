Nice gagne à Angers, ça vaut Delort !

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

12ème journée de Ligue 1

Stade Raymond-Kopa, Angers SCO - OGC Nice 1-2

But pour Angers : Boufal (25e sur penalty)

Buts pour Nice : Delort (57e, 90e+1)

Nice avait du mal à entrer dans cette rencontre, subissant beaucoup le jeu angevin en début de match. Toutefois, les Niçois entraient peu à peu dans leur match. Il se procuraient la meilleur occasion avec une frappe de Delort qui heurtait le poteau de Bernardoni (21e). Une éclaircie avant à nouveau de subir les attaques angevines et les dribbles de Boufal. Le Marocain se faisait faucher quelques minutes plus tard dans la surface par Atal, provoquant un penalty. Boufal se faisait justice lui-même (25e) pour l’ouverture du score. Les Angevins menaient ainsi 1-0 à la pause logiquement au vue de la première période.

Au retour des vestiaires, les Niçois montraient un meilleur visage. Plus en réussite, ils poussaient bientôt la défense angevine dans ses derniers retranchements. La chance revenait et Delort la provoquait même. A la suite d’un une-deux avec Gouiri, il égalisait d’une frappe des 20 mètres déviée par Romain Thomas (57e) qui lobait un Bernardoni sans réaction. Les Aiglons continuaient de pousser ensuite. Atal se heurtait à Bernardoni tout comme Delort. Les attaquants niçois poussaient mais manquaient de réussite avant un chef d'œuvre de l'ancien montpelliérain. Il reprenait de volée à l'entrée de la surface une balle renvoyée par la défense et offrait la victoire aux Aiglons. Un but aussi magnifique qu'important de Delort qui offrait une victoire à Nice sur la difficile pelouse d'Angers. Ce doublé de Delort permet à Nice de prendre la deuxième place du championnat avec 23 points, deux points devant Lens et fait la belle opération de la journée. Les Niçois resteront deuxièmes à l'issue de cette journée. Angers reste quand à lui huitième avec 17 points.