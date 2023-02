Nice et Monaco menacent la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Alors que la saison 2022/2023 commence à basculer dans la plupart des championnats européens, la course au titre est terrible dans plusieurs ligues. Notamment en France où Monaco et Nice sont en train de réaliser une excellente seconde moitié de saison et font trembler le PSG, l'OM et Lens.

Après 24 journées disputées en Ligue 1, rien n'est encore joué. Si le SCO d'Angers semble être voué à une descente en Ligue 2, le titre n'est pas encore assuré pour le PSG. Le club de la capitale ne compte que 5 points d'avance sur l'OM et 7 sur l'AS Monaco. Concernant la course aux places européennes, il n'y a que 11 points d'écart entre Lens, quatrième et l'OGC Nice, huitième. Les deux clubs de la Côte d'Azur sont d'ailleurs dans une forme étincelante depuis quelques semaines. Parmi les équipes du top 5 européen (France, Italie, Espagne, Angleterre, Allemagne) Nice et Monaco sont respectivement à la quatrième et à la cinquième place des équipes les plus en forme.

Le sud de la France prend le pouvoir en Europe

Le point sur les clubs les plus en forme du Top 5 européen (en championnat). 📈🔥



Dortmund, Naples et le Barça intraitables. 💪 pic.twitter.com/ciq399wNVA — Actu Foot (@ActuFoot_) February 20, 2023

Depuis le licenciement de Lucien Favre et l'arrivée de Didier Digard, l'OGC Nice s'est complètement transformé. Le Gym qui est l'une des équipes les plus ambitieuses du championnat, réalise une saison compliquée. Mais l'arrivée de l'ancien milieu de terrain niçois sur le banc des Aiglons a changé la donne puisque le club reste sur 5 victoires et 2 matchs nuls lors des sept dernières rencontres de championnat. Nice est actuellement huitième de la Ligue 1, à seulement 5 unités de Rennes, cinquième. De son côté, Monaco réalise comme souvent une seconde moitié de saison tonitruante. Grâce à ses 4 victoires consécutives, le club de la Principauté est de retour dans la course à la Ligue 1. Présentée comme l'une des meilleures équipes françaises en 2023, l'ASM doit désormais confirmer sa bonne dynamique sur la scène européenne avec un bon parcours en Europa League.