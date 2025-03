Nice ‍: Clauss à la rue, la boulette qui fait chavirer l'ASSE

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Première mi-temps animée à Geoffroy-Guichard entre l'ASSE et Nice. Alors que les Aiglons avaient rapidement ouvert le score par Rosario, les Verts montrent un joli visage face à leur public et ils ont été récompensés. Peu avant la 35e minute de jeu, l'équipe d'Eirik Horneland a égalisé grâce au buteur maison Lucas Stassin. Un but rendu possible en raison de l'énorme erreur d'alignement de Jonathan Clauss, lequel a couvert l'attaquant stéphanois avec un alignement catastrophique qui risque de faire mal aux yeux de Didier Deschamps.

ptdrrrr mais qu'est-ce qu'il foutait là Clauss 😭 pic.twitter.com/DHss6HEWkg — ludo (@TopLu28__) March 1, 2025

« Jonathan Clauss 100% fautif sur l’égalisation de Saint-Étienne », « Jonathan Clauss est exactement le même joueur depuis 3-4 ans, tellement dommage qu’il n’ai pas réussi à hisser son niveau encore un cran plus haut. Les mêmes erreurs grossières qui se répètent beaucoup trop souvent », « L'alignement de Jonathan Clauss, j'ai rarement vu ça à ce niveau. Le manque de prise d'info et de réaction alors que toute la défense défend en avançant, c'est fatal » ou encore « L’alignement de Clauss sur le but c’est du terrorisme » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où les internautes n’ont pas épargné le piston droit de l’OGC Nice et de l’Equipe de France.