Nice calme Lens et se donne de l’air

Dans : Ligue 1.

21e journée de Ligue 1

Stade Bollaert-Delelis

L'OGC Nice bat le Racing Club de Lens 1-0

But pour l'OGC Nice : Atal (49e)

Trois jours après sa belle victoire au Vélodrome (0-1), le Racing Club de Lens n’a pas pu enchaîner. Les Sang et Or, en manque d’énergie, ont dû s’incliner à domicile face à l’OGC Nice (0-1) ce samedi lors de la 21e journée de Ligue 1. Un résultat plutôt logique tant les locaux n’ont absolument rien montré en première période. Ce n’était pas beaucoup mieux chez les Aiglons mais Atal sollicitait au moins une fois le gardien Leca.

Et l’on retrouvait le piston droit au retour des vestiaires. Mais cette fois, son enchaînement feinte de frappe-tir décroisé ne laissait aucune chance au portier lensois (0-1, 49e) ! Pas de quoi réveiller les 22 acteurs, du moins jusqu’à l’intervention de la VAR pour un penalty finalement non accordé au Niçois Ganago. On assistait alors à une partie un peu plus animée avec une domination du RCL. Il n’empêche que la meilleure opportunité était niçoise lorsque Gouiri voyait son piqué passer au-dessus. Qu’importe, le Gym s’offre sa deuxième victoire en 15 matchs toutes compétitions confondues et s’éloigne de la zone rouge.