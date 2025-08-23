Nice - Auxerre  ‍: Les compos (19h sur Ligue 1+)

Dans : Ligue 1.

Par Nathan Hanini

Deuxième journée de Ligue 1 sur Ligue 1+ à 19h

Composition de l'OGC Nice : Diouf - Bah, Peprah Oppong, Bard (c), Mendy - Louchet, Boudaoui, Abdul Samed - Jansson, Kevin Carlos, Boga

Composition de l'AJ Auxerre : Léon - Sierralta, Mensah, Osho, Akpa, Senaya - Owusu (c), Danois - Osman, Sinayoko, Casimir