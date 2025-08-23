Nice - Auxerre  ‍: Les compos (19h sur Ligue 1+)

Deuxième journée de Ligue 1 sur Ligue 1+ à 19h
Composition de l'OGC Nice : Diouf - Bah, Peprah Oppong, Bard (c), Mendy - Louchet, Boudaoui, Abdul Samed - Jansson, Kevin Carlos, Boga
Le 𝐗𝐈 pour affronter l' @AJA 📃 #ogcnaja pic.twitter.com/dhYbTwLZ9w— OGC Nice (@ogcnice) August 23, 2025
Composition de l'AJ Auxerre : Léon - Sierralta, Mensah, Osho, Akpa, Senaya - Owusu (c), Danois - Osman, Sinayoko, Casimir
🔵 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨 𝐚𝐮𝐱𝐞𝐫𝐫𝐨𝐢𝐬𝐞 ⚪️— AJ Auxerre (@AJA) August 23, 2025
Voici le 1️⃣1️⃣ qui va débuter la rencontre ⚔️#TeamAJA #OGCNAJA pic.twitter.com/ZN2lBKtrm4