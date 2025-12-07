Nice - Angers : les compos (15h00 sur Ligue1+)

OM : Un international marocain à 185.000 euros par mois, tout s'écroule

Le problème de Marseille c est toujours d août a novembre on grandes bouches et après il joue les soumis....Lens PSG...avant Montpellier Monaco Lille. Triste...pourtant un milliardaire américain......j espère pour eux au moins une cup...car 1989 c est long ....championnat 2010....incroyable.........après il y a le trophée des champions ca c est cadeau...