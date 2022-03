Neymar frustré, le vestiaire de Nice implose

Dans : Ligue 1.

A la suite de la victoire (1-0) de Nice sur le PSG, plusieurs joueurs se sont chauffés au coup de sifflet final. Des échauffourées parties d’un geste d’humeur de Neymar sur Amine Gouiri et qui ont vu plusieurs joueurs niçois s’expliquer entre eux, à la limite d’en venir aux mains.

Ce samedi soir sur la pelouse de l’Allianz Riviera, il y avait beaucoup de tension et non pas seulement chez les joueurs du Paris Saint-Germain battus (1-0). Nice, pourtant vainqueur en toute fin de rencontre lors de cette 27e journée de Ligue 1 grâce à Andy Delort (88e), est passé de l’euphorie à l’implosion en quelques minutes. Lors du coup de sifflet final donné par M. Delajod, Neymar s’en est directement pris à Amine Gouiri, auteur d’un geste technique à son égard. Repoussé par le Brésilien très frustré, le meilleur joueur niçois cette saison (10 buts, 7 passes) en Ligue 1 a vite été repoussé par les arbitres et ses propres coéquipiers pour éviter un début de bagarre générale. Et si Neymar est ensuite reparti aux vestiaires en toute décontraction après avoir salué Marcin Bulka, Flavius Daniliuc et Christophe Galtier, ce n’est pas le cas des Aiglons, chauffés à bloc, qui sont restés de longues minutes sur le terrain pour s’expliquer.

Todibo voulait en découdre avec Dante

Des embrouilles entre coéquipiers sont toujours surprenantes et surtout alors que l’on vient de battre le Paris Saint-Germain, leader incontesté de Ligue 1. Ce sont bien deux compères de défense qui ont failli en venir en main à cause de…Neymar. Les deux centraux, Jean-Clair Todibo et Dante, ont eu un gros désaccord sur les réactions à chaud à l’encontre de Neymar. L’ancien du Barça a voulu défendre Amine Gouiri mais le Brésilien de 38 ans a, lui, très mal digéré le traitement réservé à son compatriote du PSG. La victoire a donc donné place à beaucoup de colère côté niçois. Devant les caméras, Todibo aurait également lâché quelques insultes à son partenaire de défense avant d’être calmé par Andy Delort ou Evann Guessand lui demandant de ne plus rien dire devant les caméras de télévision. Une scène surréaliste laissant place à quelques regrets à la suite d’une semaine de rêve où les Aiglons ont battu le PSG et obtenu leur billet pour la finale de la Coupe de France face au FC Nantes, un peu plus tôt dans la semaine contre le petit poucet versaillais.