Nantes - Strasbourg : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Personne n'est aussi mal arbitré que l'OL, Fonseca en a marre

ça commence a devenir grottesque dans les confrontations diretes : - contre Rennes, pas de rouge pour l'agression sur Merah, expulsion de Morton, faute sur descamp sur le 2eme but ( absent 3 semaines apres) - contre marseille au match aller 3 buts refusés - contre le PSG, faute sur Tessman sur le 1er but, expulsion severe qui donne le but de lq victoire a Paris a la 95eme - contre l'OM au retour, le but du 2-0 refusé pour un HJ jamais prouvé, et faute sur Moerton sur le 3eme but - Contre Monaco, le pompom, Letexier " j'ai vu le tirage de maillot, je n'ai pas sifflé car ce n'est pas faute", mais en plus c'est akliouche qui frappe le pied de Tolisso. En 1ere mi temps il siffle une faute sur Kherer , alors que sulc va seul au but, alors qu'il n'y a aucun contact. Et a la fin , il y a micro contact, mais ça suffit pour desequilibrer Sulc, c'est pénalty. Et pour montrer l'etat d'esprit de l'arbitre, a la fin du temps reglementaire, Monaco met plus de 2 minutes a tirer un corner, il montre sa monte et 30 secondes apres siffle fin du match