Nantes - Rennes : Les compos (17h sur Beinsports 1)

Le PSG plus populaire que l'OM, la Chaîne L'Equipe s'enflamme

542 votes ? Bon, j'avoue, j'ai voté 2 fois mais la 2eme était pour vérifier s'il fallait un compte pour voter (réponse: non, ce qui explique les 540+ votes)... et ça ne change rien à un résultat qui n'est pas crédible. Au délà des sondages internet, j'ai pu constater récemment un réel engouement autour du PSG quand je suis allé faire une cousinade dans le sud: mes cousins, né dans les années 1980 sont fans de l'OM (du moins ceux qui s'intéressent au foot) tandis que leurs enfants sont... fans du PSG ! On a même organisé une projection de Chelsea-PSG pour permettre aux enfants (et aux autres) de suivre la finale de la coupe du monde des clubs (Lol... passé la mi-temps, les gamins ont préférés partir jouer dehors).