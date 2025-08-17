Nantes - PSG ‍: les compos (20h45 sur Ligue1+)

Nantes - PSG : les compos (20h45 sur Ligue1+)

Icon Sport

Publié Dans : Ligue 1.
Par Alexis Rose

1ère journée de Ligue 1 :

La compo du FC Nantes : Lopes – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Lepenant, Kwon, Leroux – Benhattab, Mohamed, Guirassy.

La compo du PSG : Chevalier – Zaïre-Emery, Beraldo, Zabarnyi, Lucas Hernandez – Ruiz, Vitinha, Lee – Barcola, Ramos, Mbaye.

 