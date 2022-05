Nantes gagne le derby, Rennes perd gros pour le podium

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 36e journée (en retard)

Stade de la Beaujoire

Nantes-Rennes 2-1

Buts : Coulibaly (45e), Pallois (71e) pour Nantes ; Tait (32e) pour Rennes

Rennes a perdu le derby 2-1 face à Nantes à la Beaujoire. Une défaite terrible pour les ambitions bretonnes de jouer la C1.

Quatrième au coup d'envoi après les succès de l'OM et Monaco ce week-end, Rennes devait obligatoirement battre son vieux rival régional pour revenir sur le podium. Mais, en début de match, les Rennais étaient bousculés par un adversaire encore sur un nuage après sa victoire en Coupe samedi. Bukari faisait mal à la défense rennaise par sa vitesse sur les contres. Mais, les Nantais étaient trop imprécis offensivement et ne profitaient pas de l'attentisme rennais. Rennes pouvait entrer dans sa rencontre et se montrait de plus en plus dangereux. Sur une belle action construite, Truffert voyait sa frappe contrée. Dans la continuité, Bourigeaud recentrait encore et trouvait Tait qui trompait finalement Lafont. Juste après, Bourigeaud venait lécher le poteau droit de Lafont sur un coup-franc bien frappé. Mais, alors que Rennes semblait au-dessus, Coulibaly venait égaliser juste avant le repos en reprenant un bon centre de Bukari.

Rennes pousse, Nantes punit

Après le repos, le match restait très vivant. Coulibaly venait solliciter Gomis avec une frappe en pivot (46e). Derrière, Tait envoyait une frappe vicieuse que détournait difficilement Lafont (47e). Rennes reprenait sa domination avec plusieurs tentatives de Tait (56e), Laborde (63e), Bourigeaud (65e) mais le cadre se dérobait ou les défenseurs nantais ne voulaient pas céder. Au moment où Rennes semblait proche de faire la décision, Pallois venait crucifier le voisin rennais d'une belle reprise sur corner. Derrière, les efforts rennais étaient vains et trop imprécis pour permettre l'égalisation. Rennes subit sa 12e défaite de la saison et tombe à la cinquième place après le succès niçois plus tôt dans la journée. Le podium est à trois points, l'OM deuxième à six.