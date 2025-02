Nantes-Brest ‍: La Beaujoire atomise DAZN et la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Nantes et Brest s’affrontent en ce moment à La Beaujoire à un horaire assez inhabituel. En effet, la LFP en accord avec le diffuseur DAZN a programmé cette rencontre au vendredi à 19 heures. Un créneau qui n’arrange pas vraiment les supporters, dont la majorité sort du travail ou des études à cette heure-ci en semaine. Avant même le début de la partie, les supporters des Canaris n’ont pas manqué de faire savoir qu’ils étaient très mécontents du choix de l’horaire avec une banderole assassine contre les instances. « Vous nous cassez les c…. Avec vos horaires de merde ! » peut-on lire dans les travées de La Beaujoire, où l’on ne supporte visiblement plus les choix de la LFP et des diffuseurs.