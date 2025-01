Montpellier - Lens ‍: les compos (20h45 sur DAZN 1)

Compo de Montpellier :

Lecomte - Tchato, Kouyaté, Omeragic, Sagnan, Sainte-Luce - Fayad, Chotard, Savanier - Al Tamari, Delort

Compo de Lens :

Ryan - Gradit, Sarr, Medina - Frankowski, Thomasson, El Aynaoui, Diouf, Machado - Nzola, Koyalipou

Voici 𝒍𝒆 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒆𝒕 𝒐𝒓 choisi par Will Still pour débuter cette rencontre de Ligue 1 face au Montpellier HSC !



