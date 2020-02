Montpellier giflé, la violente réponse du PSG

Dans : Ligue 1.

22e journée de Ligue 1

Parc des Princes

Le Paris Saint-Germain bat Montpellier 5-0

Buts pour le PSG : Sarabia (8e), Di Maria (41e), Congré (csc, 44e), Mbappé (57e), Kurzawa (65e)

Expulsions pour Montpellier : Bertaud (17e), Chotard (88e)

Secoué au match aller malgré le succès la Mosson (3-1), le Paris Saint-Germain a cette fois balayé Montpellier (5-0) lors de la 22e journée de Ligue 1. Une rencontre dominée de la première à la dernière seconde.

Voilà ce qui arrive lorsque l’on fâche le Paris Saint-Germain. Probablement agacés par les critiques de Delort cette semaine, les hommes de Thomas Tuchel ont pris un malin plaisir à humilier Montpellier ! Même pas 5 minutes de jeu et Sarabia pensait déjà ouvrir le score sur une superbe action collective. Mais le but était logiquement refusé pour un hors-jeu. Pas de quoi interrompre l’énorme domination parisienne puisque l’on retrouvait le gaucher Sarabia (1-0, 8e) qui, d’un superbe enroulé du droit, trouvait le chemin des filets !

Ça commençait déjà à sentir mauvais pour les visiteurs. Autant dire que l’on pressentait la valise lorsque le gardien Bertaud (17e) était logiquement expulsé pour une main hors de sa surface devant Mbappé. Dans la foulée, le coup franc de Neymar passait juste à côté et il fallait attendre la fin de 1ère période pour voir le PSG s’échapper grâce au piqué de Di Maria (2-0, 41e) et au but gag contre son camp de Congré (3-0, 44e).

Fausse joie pour Cavani

A noter une frayeur pour Neymar, dont les provocations ne plaisaient pas aux Héraultais, et qui se plaignaient de la cheville à la pause. Rien de grave puisque le Brésilien revenait après la pause, moins provocateur, et surtout passeur pour son complice Mbappé (4-0, 57e). Un classique côté parisien. En revanche, on s’attendait moins à voir Kurzawa (5-0, 65e) marquer après un ballon mal repoussé par le 3e gardien Carvalho.

On peut parler d’une véritable démonstration même si le match était entaché d’une ou deux mauvaises images, comme la semelle de Chotard (88e), expulsé pour son geste sur Kimpembe. Ou la colère de Mbappé à sa sortie. A noter aussi l’ovation réservée à Cavani à son entrée, puis lorsque l’Uruguayen marquait un but finalement refusé par la VAR pour un hors jeu. Dommage. Quoi qu’il en soit, le leader s’impose facilement et met provisoirement l’OM à 13 longueurs.