Monaco - Toulouse : Les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Faut vivre avec son temps...
Le Pgégé c’est le Parc … et vice-versa … 😝😝🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
🤣🤣🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Vala vala … 😝🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Gilbert t’as oublié ta canne et ton chien
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|6
|4
|1
|1
|9
|4
|5
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|6
|0
|2
|4
|4
|8
|-4
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