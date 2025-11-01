Ligue 1

Monaco - Paris FC : Les compos (19h sur Ligue 1+)

Ligue 101 nov. , 18:08
parClaude Dautel
1
Compo de l'AS Monaco
Köhn, Diatta, Kehrer, Salisu, Henrique, Ouattara, Coulibaly, Teze, Golovin, Akliouche, Biereth
Compo du Paris FC
Trapp, Chergui, Otavio, Mbow, Ollila, Lopez, Camara, Lees-Melou, Kebbal, Krasso, Simon
1
Derniers commentaires

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Rires c'est toi qui a peur le buveur, provocateur à distance de sécurité là.

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

Totalement d'accord avec toi. Vaut mieux perdre 4 à 1 en tentant de jouer que perdre comme ils ont perdu. Ils avaient déjà eu énormément de chance face à Lyon et Lille. Et dire que c'est grâce à leur victoire au Parc l'an dernier qu'ils avaient pu terminer 4eme. C'est le pire club de L1.

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

… a résisté tant bien que mal au déferlement des attaques parisiennes… Ah ouais , quand même … 🤣🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG

On va élever le niveau et on va largement s'imposer 1 à 0

16ME pour un prodige de 15 ans, le PSG fait une offre

Un peu jeune !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

