Monaco-OL en Chine, les Verts protestent

Afin de promouvoir la Ligue 1 à l’international, la LFP aimerait délocaliser le choc de 23e journée entre Monaco et l’OL en Chine.

D’après les révélations de L’Equipe, les deux clubs ont donné leur accord pour que leur match de la 23e journée, le week-end du 4 au 6 février, soit délocalisé en Asie. L’objectif de la démarche pour la Ligue de Football Professionnel est bien sûr de développer l’image de la Ligue 1 à l’international, alors que les droits TV du championnat de France à l’étranger sont ridiculement bas. Le président de l’OL, dont le club compte des actionnaires chinois, Jean-Michel Aulas, s’est officiellement prononcé en faveur de cette opération inédite.

« La Ligue, avec son président Vincent Labrune, est à l'origine de ce projet. J'ai invité à dîner Oleg (Petrov, vice-président de Monaco) samedi soir pour le match(OL-ASM, 2-0). On en a parlé longuement. Monaco est d'accord, et moi j'ai donné un accord de principe sous réserve que la logistique suive parce que ça fait quand même un gros déplacement. Mais effectivement, Monaco et nous sommes d'accord pour délocaliser le match du mois de février. Il s'agit d'une opération ambitieuse pour l'image de la L1 et sa diffusion » a prévenu Jean-Michel Aulas, à fond pour cette opération séduction en Chine de la part du championnat de France.

Reste que ce voyage inédit soulève un certain nombre de question. La récupération des joueurs, la diffusion du match ou encore le déplacement des supporters peut poser un problème. Sur les réseaux sociaux, certains militants écologistes vont plus loin et soulèvent la question de la pollution que le déplacement des délégations lyonnaise et monégasque va engendrer. Patron du média Ecolosport, Michaël Ferrisi est outré par cette idée de la LFP et des clubs concernés. « Tu te dis « je crois que le monde du sport a compris, il est mature pour démarrer sa transition écologique », tu y crois, naïvement… Quand tout à coup… » a pesté le militant écologiste, dépité, sur Twitter.

D’autres réactions similaires ont été publiées sur les réseaux sociaux, preuve que l’idée de la délocalisation d’un match de Ligue 1 en Chine ne plait pas à tout le monde. « Quand tu vois l'Euro, quand tu entends que Infantino veut plusieurs pays pour la CDM, quand tu vois qu'il y a des trêves internationales tous les mois et que les Sud Am rentrent à chaque fois Tu ne peux que te dire, qu'ils n'ont rien compris ! » poste un autre internaute, suivi par plusieurs followers dans cette théorie. « Allo @JeanMichelAulas ? L'OL veut toujours devenir le premier club à décrocher un label @FairPlay4Planet ? Le premier Olympique sera-t-il celui de la résilience @OM_Officiel ? @OL ? Est-ce que pour une fois on peut se fédérer pour la #TeamPlanet » peut-on également lire.

La délocalisation de Monaco-OL loin d'être validée

Quoi qu’il en soit, ce projet de délocalisation d’un match de Ligue 1 en Chine n’est pas encore entériné. Et pour cause, il faut que la FIFA donne son accord pour qu’un tel chamboulement de calendrier ait lieu. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce n’est pas une formalité. Car dans le passé, la Liga espagnole a déjà échoué à convaincre l’instance mondiale du football. En octobre 2019, le président Javier Tebas avait souhaité délocaliser Villarreal-Atlético de Madrid à Miami aux Etats-Unis avant qu’un juge madrilène ne donne raison à la Fédération espagnole, qui s’opposait fermement à cette délocalisation. La saison précédente, c’est Gérone-Barça que la Liga souhaitait faire jouer aux USA mais là encore, la procédure n’avait pas été validée. Autant dire que pour la LFP, l’OL et l’ASM, rien n’est encore acté.